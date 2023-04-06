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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ15 من أيام رمضان المبارك

الخميس، 06 أبريل 2023 04:10 ص
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ15 من أيام رمضان المبارك إمساكية شهر رمضان
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، وذلك اليوم الخميس ، اليوم ال 15 من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
 
الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة
 صلاة المغرب 6:16 
 العشاء 7:36 
 السحور 1:50
 إمساك 3:50
 الفجر 4:10
 الشروق 5:39
 الظهر 11:57
العصر 3:30 
 
ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.
 
أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة. 
 
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

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