تعرف على كيفية توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل فى شمال سيناء بالتقسيط

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل محافظة شمال سيناء، طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنطاق مدينة العريش.

وأعلن صندوق توصيل الغاز للمنازل بديوان عام محافظة شمال سيناء، تقسيط رسوم الغاز الطبيعى للمنازل حسب الأسعار الحالية للتركيب المعلنة بشركة الغاز.

والتقسيط بمناطق تنفيذ المشروع بمقدم يتم سدادة بخزينة ديوان المحافظة 360 جنيها، ومدة التقسيط 15 شهرا، وقيمة القسط الشهرى 210 جنيهات، وقيمة التمويل الممنوح للصندوق 3150 جنيها، وبمناطق خدمة العملاء مقدم القسط يسدد بديوان المحافظة 360 جنيها، ومدة القسيط 15 شهرا، وقيمة القسط الشهرى 360 جنيها، وقيمة التمويل الممنوح 5400 جنيه.

ومناطق المشروع هى المناطق الغير خاضعة لخدمة العملاء وهى حاليا حى الشوربجى، حى العشرينى، أل ذكرى، حى السمران، جنوب شارع أسيوط الصفا، حى السلايمة، أبو صقل، عاطف السادات، حى دريم لاند الريسة حى العبور.

والمناطق الخاضعة لرسوم خدمة العملاء حاليا هى حى المساعيد، حى الزهور، وشارع الخزان حتى شارع النافورة، حى إل أيوب والبحر، حى الفواخرية، وسط البلد، كرم أبو نجيله، حى القرمانى، حى بركة حليمة، ضاحية السلام، والضاحية.

المستندات المطلوبة: إيصال كهرباء حديث، وصورة بطاقة الرقم القوم، وصورة عقد الإيجار الموثق تاريخ بالشهر العقارى أو صورة رخصة المبانى، رقم الغاز الملصق على باب الشقة أو رقم الوصلة الفرعية ( الشاكوش )، وأقرار الخصم من جهة العمل للعميل الموظف أو أقرار الخصم من الضامن للعميل الغير موظف معتمد ومختوم، وملف ورقى.

و يمكن الحصول على النماذج الخاصة بالتمويل من الصندوق من الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام، والاستعلام بالإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة شمال سيناء.