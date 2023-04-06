اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 02:29 م
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تصديرى الحاصلات الزراعية: حل أزمة شحنات البطاطس المحتجزة فى الموانئ اللبنانية

الخميس، 06 أبريل 2023 02:12 م
تصديرى الحاصلات الزراعية: حل أزمة شحنات البطاطس المحتجزة فى الموانئ اللبنانية عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية نجاح وزارة الزراعة في حل أزمة شحنات البطاطس المصرية المحتجزة بالموانئ اللبنانية يوم 1/4/20233، وتفهم الجانب اللبناني أسباب تأخر وصول الباخرتين عن الموعد المحدد لدخول البطاطس المصرية وذلك نتيجة الظروف الجوية
 
وتوجه المجلس في بيان اليوم، بالشكر بالنيابة عن مصدري البطاطس لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على تدخله والجهود والإتصالات التي قام بها علي أعلي مستوى مع الجانب اللبناني والتي أسفرت عن حل الأزمة.
 
كما أكد المجلس على التدخل الفوري من الســفير ياسر علوى سفير جمهوية مصر العربية بدولة لبنان الشقيقة والذي قام بالمتابعة المستمرة للأزمة والإتصالات مع المسئولين اللبنانيين.

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