تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و657 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم خلالها تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و657 شاحنة و 28 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 187 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 470 شاحنة و8 سيارات.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وعمان بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وعمان وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و306 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1528 راكب بموانيها.