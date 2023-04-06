وأضاف الرئيس الروسي -خلال اجتماعه مع القائم بأعمال حاكم مدينة دونيتسك دينيس بوشيلين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن مهمة العسكريين الروس تتمثل في وقف القصف على دونباس، مبينا أن موسكو تتعامل مع نظام يتصرف بأعلى درجات القسوة ليس فقط مع المواطنين الروس ولكن أيضا مواطنيه.



بدوره، قال القائم بأعمال حاكم مدينة دونيتسك دينيس بوشيلين، إنه تم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، فيما انخفض القصف الأوكراني بنحو النصف.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده سوف تراقب عن كثب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في صربيا.



وقال بيسكوف للصحفيين "بالنسبة إلى التدريبات العسكرية الأمريكية في صربيا، فإننا بالتأكيد سوف نراقبها بعناية"، مشيرا إلى أن محاولات إقناع صربيا باتخاذ موقف مناهض لروسيا لا تتوقف.



كانت وزارة الدفاع الصربية قد أعلنت أمس /الأربعاء/ أن الجيش الصربي سوف يجري مناورات "بلاتينيوم وولف" مع الدول الشريكة في الفترة من 16-30 يونيو المقبل لتحقيق مستوى من التشغيل البيني في العمليات متعددة الجنسيات.