بخصم 50%.. أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائى LRT

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى يربط القاهرة من محطة عدلى منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة بمحطة الفنون والثقافة، مارا بعدد من المدن العمرانية الجديدة، وفى النقاط التالية أسعار الاشتراكات والتذاكر.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات، وقيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه، لتكون قيمة التذكرة في الاشتراك 5 جنيهات بنسبة خصم 50 %.

حتى 7 محطات بـ15 جنيها، والاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه، ليكون قيمة التذكرة في الاشتراك 8 جنيهات بنسبة خصم 45% .

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه، والاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه، ليكون قيمة التذكرة في الاشتراك 11.5 جنيه بنسبة خصم 50 %.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وكانت وزارة النقل خفضت أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام /العاصمة الإدارية بنسبة من 30 لـ 40 %، كما خفضت أسعار الاشتراكات بنسبة 50 %، بالتعاون مع الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، وتستمر التخفيضات حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.