باحثة بمرصد الأزهر: بعض الألعاب الإلكترونية تنشر الفكر المتطرف.. فيديو

كتب لؤى على

أكدت دعاء عبدالمقصود، الباحثة ب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن بعض الألعاب الاليكترونية خاصة القتالية لها تأثير كبير على الأجيال الحالية، سواء إيجابى تعمل على تحفيز التفكير الاستيراتيجى والمرونة العاطفية، لكن فى التأثير السلبى هناك عمليات لنشر الفكر المتطرف.

وتابعت، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على فضائية " الناس "، اليوم الخميس: "كل الألعاب القتالية تضمن بيه قائمة على العنف والتطرف والقتل، فمثلا وجدنا أثنا تحليل جريمة هجوم نيوزيلاندا، إن التكنيك المستخدم فى العملية وجدنا إنه عملية نقل من الواقع الافتراضى للعبة إلى الواقع الحقيقى وهو تنفيذ الجريمة، فمثلا الزى زى عسكرى، وكذلك تكنيك التصوير الذى يعتبر انعكاس للعبة، وكمان الفئة العمرية 25 سنة، ودى من أكثر الفئات المتأثرة بالألعاب القتالية".

واستكملت: "الشخص من الواقع الافتراضى للعبة بيتعامل مع الضحايا كانه فى لعبة خلاص مفيش عنده إدراك، بين الافتراض والحقيقة، وأيضا هناك ألعاب تسمى الإدمان الناعم، وبيتحول فيها الضحية ويمكن يصل إلى أن يكون قاتل أو منتحر، أو يكون صاحب سلوك عدوانى عنيف خارج وداخل الأسرة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.