وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم /الخميس/، قال ميتشل إن المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق شراكتها مع الكاميرون لتعزيز الازدهار الاقتصادي، ووجه دعوة لقادة من البلاد لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي ستعقد في لندن في أبريل 2024.



والتقى الوزير بممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وناقشوا التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا النزاع المدمر في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، قدمت المملكة المتحدة أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الكاميرون، وتدعم هذه المساعدات التعليم العاجل للأطفال المتضررين من النزاع من خلال مساعدة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المدرسة للحصول على التعليم.