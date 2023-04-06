الكشف المجانى على 1535 مريضا فى قوافل " حياة كريمة" بقرى أبيس بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية أبيس الثانية ، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان،واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، والعيون ،، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 62 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1535 مريض من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 19 حالة إلى المستشفيات التاعبة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال يومى العمل إجراء 102 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 80 تحليلا بمعمل الطفيليات و 15 أشعة سينية ، و 15 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 118من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 665 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية