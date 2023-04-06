القبض على عاطل أضرم النيران فى شقة بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل أضرم النيران في شقة سكنية بمدينة حلوان بسبب خلافات مع عمال يقطنون بداخلها، بعدما قام علي إثرها بإلقاء زجاجة مليئة بالبنزين داخل الشقة ونتج عنها نشوب النيران بداخلها وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان و تمت عملية الإخماد بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء الى المكان وتمت عملية السيطرة على الحريق وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين وجود شبهة جنائية بعد قيام شاب بإلقاء زجاجة مليئة بالبنزين علي الشقة السكنية، مما تسبب في اشتعال النيران بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وأقر بإرتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين مجموعة من العمال القاطنين بالشقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.