القارئ صلاح الجمل يؤم المصلين فى صلاة التراويح باستاد التربية والتعليم ببنى سويف.. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

شهد استاد التربية والتعليم بمدينة بنى سويف إقامة صلاة العشاء والتراويح التى ائم القارى صلاح الجمل المصليين ،على هامش حفل افطار العاملين فى مشروع النظافة الذى شهده الاستاد .

وشهدت صلاة التراويح باستاد التربية والتعليم بمدينة بنى سويف اقبال من المصلين من الرجال والسيدات الذين حرصوا على التوافد على الاستاد قبيل صلاة العشاء .

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في حفل الإفطار الجماعي مع عمال مشروع النظافة بالوحدات المحلية والمديريات والجهات الحكومية ،الذي تم تنظيمه "تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ"،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء سامي علام السكرتيرالعام المساعد ، ولفيف من أعضاء مجلسي النوب والشيوخ و القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والجامعة

وخلال فعاليات الإفطار ،الذي أقيم باستاد التربية والتعليم بحي مقبل، أكد محافظ بني سويف على تقديره لكافة العاملين بمشروع النظافة بالمحافظة والوحدات المحلية وعمال الخدمات المعاونة بالمديريات، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مطالباً إياهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل.



القارىء-صلاح-الجمل



القارى-صلاح-الجمل-يؤدى-صلاة-التراويح



صلاة-التراويح-ببنى-سويف