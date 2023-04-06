اليوم السابع
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الفرصة الأخيرة.. غدا غلق باب التسجيل لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

الخميس، 06 أبريل 2023 01:00 ص
الفرصة الأخيرة.. غدا غلق باب التسجيل لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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تنتهى غدا الجمعة فرصة السماح لطلاب الثانوية الأزهرية بالتسجيل الالكترونى تمهيداً لإصدار ارقام الجلوس، حيث قامت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، بعد موافقة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على إعادة فتح الموقع الإلكترونى والسماح للطلاب بالتسجيل الإلكترونى حفاظًا على مستقبلهم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم ( 4/1 الى 2023/4/7م).
 
وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها: (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).
 
وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
 

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

ارقام الجلوس



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