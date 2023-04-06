"الطمع القاتل".. وليد باع بيته وسلم فلوسه للمستريح

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها فى شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجنى عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الخامسة عشر

قال وليد فتوح، أحد ضحايا مستريح الشرقية، أنه حصل على مكافئة نهاية الخدمة من عمله والمقدرة بـ 150 ألف جنيه، مستطردًا:" دفعت كل فلوس نهاية الخدمة 150 ألف جينه للمستريح عشان الاستثمار العقارى، دفعت كل اللى معايا".

وأضاف ضحية المستريح، "أنا قاعد فى بيت من طين، أنا عندى 90% من الشهر سلف من الناس، وغيرى أتشل وغيرى أطلقت بسبب الفلوس دى، احنا عايشين فى خراب تام، قالولى أن الأرباح 40%، قولت هبنى بيهم ومخدناش حاجة، أنا عايز فلوسى بس، مش عايز حاجة تانى".