وذكرت الشرطة الأوروبية - في بيان أذاعته قناة "فرانس 24" الإخبارية، الأربعاء - أن عملية أمنية واسعة أسفرت عن إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

ووفق بيان لـ"يوروبول" فإن العملية الأمنية "غير المسبوقة" شاركت فيها 17 دولة؛ أتاحت تفكيك جينيسيس ماركت، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.