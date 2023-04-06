السكة الحديد: منظومة جديدة للإشارات ورفع كفاءة المحطات والأرصفة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت هيئة السكة الحديد، صور لأعمال التطوير التي شهدتها محطات السكة الحديد وأنظمة الإشارات الجديدة الإلكترونية بدلا من اليدوية، بالإضافة إلى تطوير قضبان السكة نفسها والتي منعت الى حد كبير الإهتزازات بالقطارات خاصة على خط القاهرة الإسكندرية، الذى تم تطويره بالكامل.

واختلفت الصورة بشكل كبير بعد أعمال التطوير، حيث تم تطوير منظومة الإشارات وشمل إلغاء المنظومة اليدوية للإشارات واستبدالها بمنظومة الكترونية كما تم تطوير أبراج الاشارات والمزلقانات والمحطات، كما تنفذ الهيئة أعمال تطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد، بالكامل، وهو ما يعمل على التحكم الكامل فى حركة القطارات وتفادى التأخيرات، بالإضافة إلى زيادة سرعة القطارات، وانتهت الوزارة من تحديث نظم الاشارات لخط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم مزدوج، لتقضى بذلك على التأخيرات للرحلات اليومية على الخط.

واستبدلت السكة الحديد الاشارات اليدوية بمنظومة اشارات وتحويلات كهربائية، حيث تم استبدال "الملاوينة" التى كانت تسخدم فى تحريك تحويلات السكة بمنظومة كهربائية تعتمد على المحركات الكهربائية وكذلك اضافة منظومة كاملة لرؤية مسار القطارات والتحكم فى السكة.

و شمل التطوير على خط القاهرة اسكندرية، الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم.

وفى السياق يقع على خط القاهرة 80 مزلقان، و34 برج اشارة منهم 19 برج رئيسي، و15 برج ثانوي، بالإضافة إلى غرف التحكم والسمافورات والمحطات بالخط وتم تطويرهم بالكامل، كما تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلا من 36 مليون راكب سنوياً .

ونفذت هيئة السكة الحديد أعمال إزدواج خط سكة حديد بشتيل / الإتحاد / القبارى بطول 224 كم وتم إنشاء وصلتى كفر داود / السادات بطول 36 كم و المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم، وهو ما يؤدي إلى زيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب بدلا من 22 مليون راكب سنوياً مع زيادة حجم تداول البضائع بالخط ليصل إلى 9 مليون طن بدلا من 2 مليون طن سنوياً .



منظومة الإشارات الجديدة بالسكة الحديد



منظومة الإشارات الجديدة بالسكة الحديد (1)



تطوير المحطات والارصفة