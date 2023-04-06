اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أبريل 2023 08:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية وإيران توقعان بيانا مشتركا وتتفقان على ترتيبات فتح السفارتين

الخميس، 06 أبريل 2023 08:36 ص
السعودية وإيران توقعان بيانا مشتركا وتتفقان على ترتيبات فتح السفارتين وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت السعودية وإيران بيانا مشتركا في الصين، واتفقتا على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات، كما اتفقا على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.
وكانت قد وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس، "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى العاصمة الصينية بكين الليلة الماضية على رأس وفد للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان".

وكانت قد أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينج.

 

 


ايران

السعودية

فيصل بن فرحان

وزير الخارجية الإيراني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة