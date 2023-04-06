السعودية وإيران توقعان بيانا مشتركا وتتفقان على ترتيبات فتح السفارتين

وكالات

وقعت السعودية وإيران بيانا مشتركا في الصين، واتفقتا على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات، كما اتفقا على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.

وكانت قد وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس، "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى العاصمة الصينية بكين الليلة الماضية على رأس وفد للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان ".

وكانت قد أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينج.