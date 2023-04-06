

وأضاف ولد عبد العزيز أنه لم يتورط في تبديد الأموال العمومية بل قلص مديونية البلاد الداخلية من 90 مليار أوقية حين وصل للسلطة، إلى 50 مليار أوقية حين مغادرته.



ويتوقع أن تتواصل الاثنين المقبل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام جنايات نواكشوط، والتي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير الماضي مع عشرة من أركان حكمه بتهم تتعلق بالفساد.