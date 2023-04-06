جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي أجراه الرئيس الصينى مع الرئيس الفرنسى ورئيس المفوضية الأوروبية فى بكين اليوم /الخميس/ - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.



وأضاف شي "في عالم معقد ومتقلب تحيط به الأزمة الأوكرانية الممتدة والتعافي العالمي المتعثر والأسواق المالية المتقلبة والصعوبات المتزايدة التي تواجه البلدان النامية، تحتاج الصين والاتحاد الأوروبي إلى البقاء على الالتزام بالحوار والتعاون ودعم السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار على نحو مشترك وتدعيم التقدم البشري والتصدي للتحديات العالمية معا، وفقا لما قال شي".



وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحديد الاتجاه الصحيح للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وأسلوبها، واستئناف التبادلات بشكل كامل على جميع المستويات، وتنشيط التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات والتغلب على الاضطرابات والتحديات، ومن ثم ضخ زخم جديد في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي والسلام والاستقرار والازدهار على الصعيد العالمي.