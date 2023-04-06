الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى الأسمرات.. صور

كتب محمد الجالى

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وتفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بالاسمرات قائلاً للمواطنين: "طمنوني على أحوالكم فى المساكن الجديدة".

ووجه الرئيس السيسى بتوفير كافة الامكانيات للأسر المنتجة فى الاسمرات وقال: "هنوفر أى ماكينات أو معدات محتاجينها".