الرئيس السيسي من الأسمرات: لو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان تانى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار مفتوح أداره مع أهالى حى الأسمرات: "نضع روح مختلفة فى المدارس بعدما أهلنا مديرى المدارس والنظار لأن التعليم الذى نحل به أكثر كثيرا مما نحن فيه وبدنه صعب جدا نطلع لقدام، عندنا 25 مليون فى التعليم الأساسى وحوالى 4 ملايين فى التعليم الجامعى ودول دولتين 3 ولو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان آخر".
الرئيس السيسي من الأسمرات: لو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان تانىالخميس، 06 أبريل 2023 09:19 م
الرئيس السيسي
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