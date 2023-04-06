اليوم السابع
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الرئيس السيسي من الأسمرات: لو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان تانى

الخميس، 06 أبريل 2023 09:19 م
الرئيس السيسي من الأسمرات: لو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان تانى الرئيس السيسي
كتب رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار مفتوح أداره مع أهالى حى الأسمرات: "نضع روح مختلفة فى المدارس بعدما أهلنا مديرى المدارس والنظار لأن التعليم الذى نحل به أكثر كثيرا مما نحن فيه وبدنه صعب جدا نطلع لقدام، عندنا 25 مليون فى التعليم الأساسى وحوالى 4 ملايين فى التعليم الجامعى ودول دولتين 3 ولو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان آخر".

الرئيس السيسي

حى الاسمرات

افطار حى الاسمرات

اهالى الاسمرات



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