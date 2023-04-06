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الرئيس السيسي: دايما بقول للمسئولين محتاجين برامج مخلصة وأنا رجل بسيط زيكم

الخميس، 06 أبريل 2023 09:07 م
الرئيس السيسي: دايما بقول للمسئولين محتاجين برامج مخلصة وأنا رجل بسيط زيكم الرئيس السيسى
كتب رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ردا على إحدى السيدات وتدعى نعمة من أهالى الأسمرات: "دائما بقول للمسئولين عاوزين نعمل برامج مخلصة علشان انتوا أهلنا وأنا بتشرف أن أنتم أهلى وأنا راجل بسيط زيكم والبركة فى ربنا والشكر دايما موصول لله وهو اللى قدرنا نعمل ده".

 

وتابع الرئيس السيسي: "بنقول لربنا شكرا لو حد فينا مش بيقرأ ويكتب ما نستخسرش نعلمه لو حد فينا بيستغل لازم يعلم اللى مش بيعرف مش عاوزين حد بينا فقير طول ما القلوب مع بعض ربنا هيساعد بأفكار ودعم، وربنا يقدرنا على كل حاجة جميلة واللى اتعمل مش بيا لوحدى بينا كلنا وكل المسئولين لهم دور فى هذا وبقولهم متشكرين ونشتغل أكثر".


الرئيس السيسى

حى الاسمرات

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