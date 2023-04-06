بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره السنغالى ماكى سال اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة السنغال في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره السنغالى ماكى سال اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة السنغال في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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