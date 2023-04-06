الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات لتناول وجبة الإفطار مع المواطنين

كتب محمود العمري

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مدينة الأسمرات، لتناول وجبة الافطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.