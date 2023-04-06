الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات لتناول وجبة الإفطار مع المواطنين الخميس، 06 أبريل 2023 05:43 م الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات كتب محمود العمري مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مدينة الأسمرات، لتناول وجبة الافطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب. عاجل الرئيس السيسي الاسمرات اخبار عاجلة اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى: نسعى للوصول إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.. والحفاظ على أمننا المائى لا تفريط فيه.. وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصعيد العنف ووقف الاستيطان فى فلسطين الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:17 م الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يثمنان تطور العلاقات بين البلدين بمجالات الطاقة الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:17 م الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:50 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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