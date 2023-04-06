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الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات لتناول وجبة الإفطار مع المواطنين

الخميس، 06 أبريل 2023 05:43 م
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات لتناول وجبة الإفطار مع المواطنين الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات
كتب محمود العمري

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مدينة الأسمرات، لتناول وجبة الافطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (1)
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (2)
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (3)
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (4)
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (5)
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (6)
 
الرئيس السيسى يصل مدينة الأسمرات (7)

 


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