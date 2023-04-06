الرئيس السيسى عن مشاريع الإسكان: "هنعمل أكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يجب أن نرى المجتمع يآسى، ولا نجرى عليه، ونساعده، متابعا :"كتير من الناس تقول أنت بتتكلم كتير ليه، لأن الحقيقة إن ربنا بيساعد اللى بيساعد، ولو مساعدش خلاص".
وأضاف الرئيس السيسى خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات :"هناك 300 ألف شقة في الأسمرات وفي الإسكندرية ومناطق أخرى ولو اتسعروا انهارده هيكونوا 300 مليار جنيه".
وتابع الرئيس السيسى :"لو انتظرنا وقولنا لما ربنا يسهل، وربنا يكون معانا، ونمر عليهم، وليس لنا علاقة بهم، ولكن أحنا بنعمل، ومش هنبطل نعمل، وهنعمل أكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا".
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