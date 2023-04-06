الرئيس السيسى: المشروعات الجديدة والتنمية لخلق فرص عمل للشباب

كتب محمد الجالى

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية، أن المشروعات الجديدة والتنمية لخلق فرص عمل للشباب، قائلا: "إحنا بنشتغل على توفير مليون فرصة عمل فى السنة".