اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 06:01 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسى: ترشحى مجددا إلى منصب الرئاسة مسألة سابقة لأوانها

الخميس، 06 أبريل 2023 05:23 م
الرئيس التونسى: ترشحى مجددا إلى منصب الرئاسة مسألة سابقة لأوانها قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، احترامه لآجال الانتخابات المقبلة، وأنّ ترشحه مجددا إلى منصب الرئاسة، مسألة سابقة لأوانها، قائلا إنه "لن يتخلى عن المسؤولية، لمن لا وطنية له".
 
وأضاف في تصريح صحفي على هامش زيارته اليوم الخميس لروضة آل بورقيبة بالمنستير، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، "وفقا لوكالة الأنباء التونسية، أنه "سيسلّم المشعل لمن سيختاره الشعب".
 
وأوضح سعيّد أنّ مسألة الترشح للرئاسية القادمة، "لا تخامره"، مؤكدا أن ما يهمّه حقا هو الوطن والشعور بالمسؤولية وليست المناصب.
 
وقال "إن الأمر لا يتعلّق بالأشخاص وإنما بكيفية التأسيس لمرحة جديدة في تاريخ تونس والتأسيس للمستقبل، دون انتكاسات".

قيس سعيد

تونس

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