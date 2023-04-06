اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 01:21 م
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الداخلية تضبط مسجل جنائى تخصص فى سرقة المنازل بالقاهرة

الخميس، 06 أبريل 2023 12:40 م
الداخلية تضبط مسجل جنائى تخصص فى سرقة المنازل بالقاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى الواقعة ، كمية من مسحوق الإستروكس المخدر ، هاتف محمول "مجهول المصدر") حال سيره بدائرة القسم.
 
 وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب المُشار إليه ،كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة.
 
 

السرقة

جرائم السرقة

امن القاهرة

مدينة نصر



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