الداخلية تضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من (مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبلغ مالى ) .

ونجحت الجهود فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش – الهيروين" 30 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (260,000 مائتان وستون ألف جنيه تقريباً).