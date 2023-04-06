اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة تروج الهيروين والحشيش فى مطروح

الخميس، 06 أبريل 2023 01:44 ص
الداخلية تضبط عصابة تروج الهيروين والحشيش فى مطروح هيروين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الأشخاص المشار إليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم (3,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 جراما لمخدر الهيروين – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى)، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مطروح، كما أقروا بحيازتهم للهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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