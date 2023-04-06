أعلنت وزارة الداخلية الروسية، مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة فى جمهورية إنجوشيا بشمال القوقاز الروسى، معربة عن عميق تعازيها لأسر وأقرباء القتلى.
وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس:" في ليلة 5-6 أبريل الجاري وأثناء أداء مهامهم في منطقة "مالجوبيك" بجمهورية إنجوشيا قُتل ثلاثة من عناصر وزارة الداخلية الروسية"..مضيفا:"تعرب قيادة وأفراد وزارة الداخلية الروسية عن عميق تعازيها لأسر وأقرباء الزملاء القتلى".
وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون بجمهورية إنجوشيا الروسية -في وقت سابق من صباح اليوم- إن المسلحين، الذين أطلقوا النار على قوات الأمن، في إحدى قرى منطقة "مالجوبيك" تمكنوا من الفرار ولا تزال عمليات البحث عنهم مستمرة.
يُذكر أنه -في 27 مارس الماضي- أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنجوشيا وأوسيتيا الشمالية؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من الشرطة.. وفي 3 أبريل الجاري، وقع تبادل لإطلاق النار بين مجموعة من مجهولين وضباط شرطة في منطقة مالجوبيك بجمهورية انجوشيا؛ مما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة.
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