وقال المتحدث باسم الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، بشأن زيارة زعيمة تايوان تساي إنغ-ون، إلى الولايات المتحدة- إن مثل هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتنتهك بشكل خطير سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وترسل إشارات خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سمحت لزعيمة تايوان بالمرور من خلالها وعقدت اجتماع رفيع المستوى بينها ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ثالث أعلى مسؤول في الحكومة الأمريكية، كما سمحت الولايات المتحدة للمسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الأمريكي بالتواصل مع تساي، ووفرت منصة تدلي من خلالها تساي بتصريحات انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان.

وشدد البيان على أن مبدأ "صين واحدة" هو توافق عالمي للمجتمع الدولي وعُرف أساسي في العلاقات الدولية، ويمثل الشرط المسبق والأساس لتأسيس العلاقات الدبلوماسية وتنميتها بين الصين والولايات المتحدة، كما في البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، قدمت الولايات المتحدة تعهدات لا لبس فيها بشأن الحفاظ على الطابع غير الرسمي للعلاقات مع تايوان.