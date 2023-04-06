وذكر الجيش في بيان اليوم الخميس أن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة شين وارسك بجنوب وزيرستان، وهي منطقة في شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا، حيث جرت عملية استخباراتية.

وأشار إلى أن المسلحين القتلى متورطون بنشاط في هجمات على قوات الأمن وقتل مواطنين أبرياء، بحسب صحيفة "باكستان توداى" الباكستانية.

وقال الجيش الباكستاني إن العملية أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر، لكنه لم يحدد الجيش هوية الجماعة المتشددة التي ينتمي إليها المسلحون القتلى.

يذكر أن المنطقة الجبلية على طول الحدود الأفغانية ظلت لفترة طويلة قاعدة لطالبان الباكستانية ومسلحين آخرين حتى سنوات قليلة مضت، عندما قال الجيش الباكستاني إنه طهر المنطقة من العناصر المسلحة، لكن استمر شن هجمات بين الحين والآخر.