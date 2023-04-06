التهاب الزائدة الدودية.. الأعراض والأسباب والعلاج

كتبت إيناس البنا

تسمى الحالة الطبية التى تمتلئ فيها الزائدة الدودية بالصديد بالتهاب الزائدة الدودية، والزائدة الدودية عبارة عن هيكل صغير يشبه الحقيبة يقع فى أسفل البطن الأيمن، وفقًا موقع "webmd"، وعادةً ما يحدث التهاب الزائدة الدودية بين سن 10 و30 عامًا.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

ألم البطن هو أكثر أعراض التهاب الزائدة الدودية شيوعًا، ويبدأ عادةً حول منطقة السرة وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلى من البطن، ويمكن للمرء أن يخطئ فى التهاب الزائدة الدودية من أجل جرثومة فى المعدة، ويمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى شديد. فيما يلي الأعراض المهمة الأخرى..

فقدان الشهية

الغثيان و / أو القيء

حمى منخفضة

انتفاخ البطن

إمساك أو إسهال

عدم القدرة على إخراج الغازات

ألم عند السعال أو المشي

أسباب التهاب الزائدة الدودية

سبب التهاب الزائدة الدودية غير معروف ولا يوجد وقاية منه، لكن بعض الأسباب المحتملة هى..

صدمة أو تلف فى البطن .

انسداد بين الزائدة الدودية والأمعاء .

إصابة الجهاز الهضمى

مرض التهاب الأمعاء .

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية

التهاب الصفاق

هذا من المضاعفات الخطيرة التى يمكن أن تحدث إذا انفجرت الزائدة الدودية وانتشرت محتوياتها فى جميع أنحاء تجويف البطن. تشمل الأعراض آلامًا شديدة فى البطن وحمى.

خراج

وهو عبارة عن تراكم للقيح يمكن أن يتشكل فى البطن إذا تمزقت الزائدة الدودية، ويمكن أن يسبب الألم والاحمرار والحنان في أسفل البطن الأيمن.

انسداد معوى

يحدث هذا عندما تنحشر قطعة من الزائدة الدودية فى الأمعاء، ما قد يمنع مرور الطعام، مما يؤدى إلى ألم فى البطن وقىء.

الصدمة الإنتانية

هذه حالة تهدد الحياة ويمكن أن تحدث إذا انتشرت العدوى إلى مجرى الدم، وتشمل الأعراض انخفاضًا مفاجئًا فى ضغط الدم وسرعة دقات القلب.

علاج التهاب الزائدة الدودية

كشفت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة New England Journal of Medicine أن المضادات الحيوية يمكن أن تنقذ الكثير من الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة الدودية من الخضوع لعملية جراحية.

وقد يشمل علاج التهاب الزائدة الدودية الاستئصال الجراحى للزائدة، ويعتمد وقت التعافى عادةً على شدة الحالة وقد يستغرق عدة أسابيع، ومن المهم اتباع تعليمات الطبيب عن كثب خلال فترة التعافى.

إذا لم يتم علاج التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مثل تمزق الزائدة الدودية، والتى يمكن أن تكون مهددة للحياة، العناية الطبية العاجلة ضرورية للتشخيص والعلاج.