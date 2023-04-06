التعليم العالي تطلق مبادرة "كن مستعد" لتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب محمد صبحى

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة "كُن مستعِد" لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة (ILO)، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK AID)، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ لإطلاق برنامج "التعليم العالي للارشاد المهني من أجل التوظيف" بتمويل مُقدم من المملكة المُتحدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على اهتمام استراتيجية الوزارة بملف دعم المسار المهني حيث تنتهج الوزارة المدخل الإقليمي لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية وتنمية مهارات وقدرات الشباب؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل والتي من شأنها ربط مُخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، وتلبية الاحتياج الفعلي لرجال الصناعة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الوزارة لتحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وتستهدف المبادرة توفير التدريب اللازم لأكثر من 2000 شاب، وإيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام الجاري، من خلال التمويل الذي توفره الجهة المانحة وهي برنامج المعونة البريطانية (UKAid.

ويمكن التقديم في المبادرة من خلال الرابط التالي: https://bereadyeg.com/