التحقيقات: أفراد عصابة المساكن بالمقطم كونوا تشكيلا لسرقة ذهب وانتيكات

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة التى أجريت مع 5 عاطلين كونوا تشكيلا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية الفارهة بمنطقة المقطم، عن أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، وأدوات "أجنة حديدية وحبال وكشافات إضاءة" لاستخدامها فى السطو على المساكن التى يستهدفونها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين خططا يوم الواقعة لسرقة فيلا بمنطقة المقطم، حيث قاموا برصد قاطنى الفلا، وبمجرد أن تأكدوا من خروجهم جميعا منها وأنه لا يوجد أحد بداخلها، تسللوا على الفور إلى الداخل وبحوزته ادواتهم التى يستخدمونها فى السرقة، واستولوا على الأنتيكات والمُقتنيات الموجودة بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على " مشغولات ذهبية - مشغولات فضية - 2 جهاز " لاب توب " – كمية من الإكسسوارات - هاتف محمول - 3 كاميرا - مبلغ مالى لعملات "أجنبية – قديمة" – كمية من الأنتيكات"، وفروا عقب ذلك هاربين لبيعها لعميلهم سئ النية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من كشف ملابسات غموض ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا ملكه الكائنة بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من 5 أشخاص، أحدهم مسجل خطر وجميعهم مقيمون بدائرة القسم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب مخزن خردة ومقيم بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط عميلهم المتهم.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها (مشغولات ذهبية - مشغولات فضية - 2 جهاز " لاب توب " – كمية من الإكسسوارات - هاتف محمول - 3 كاميرا - مبلغ مالى لعملات "أجنبية – قديمة" – كمية من الأنتيكات) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.