كتب محمد جمال

قال البيت الأبيض إن سوء تخطيط إدارة ترامب صعَّب على إدارة الرئيس الأمريكى بايدن حسن تنفيذ الانسحاب من أفغانستان، بحسب سكاى نيوز.

وأكد البيت الأبيض أنه لم تتوقع أى وكالة أمريكية سيطرة طالبان على كابل فى 9 أيام وفشل القوات الأفغانية.

يذكرأن، أمرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، وزارة الخارجية الأمريكية بتسليم برقية دبلوماسية سرية تخص انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان .