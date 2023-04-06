البنك الأهلى المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات سيكم

كتب أحمد يعقوب

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات سيكم بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة التي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا وتعريف البنك المركزي المصري وذلك من خلال الزراعات التعاقدية.

وقع الاتفاقية طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري وبحضور فرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع أكد طارق حسن على دور البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة في المجالات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي من ضمنها مشروعات التنمية الزراعية من خلال تقديم الدعم والتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لآليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

مضيفا ان البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه في مختلف القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا واحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال أي من آليات التمويل وفقا ومحددات كل برنامج، ومن بينها توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير، حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والمرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي ، وكذا تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2015 ومشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال البروتوكول عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وخاصة التي تديرها او تمتلكها سيدات، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من استخدام مصادر الطاقة المتجددة و انشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية .

ومن جانبه أعرب حلمي إبراهيم حلمي عضو مجلس الادارة بشركة سيكم القابضة للاستثمار عن سعادته بالشراكة مع البنك الاهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أن مجموعه شركات سيكم رائدة في مجال الزراعة الحيوية وشراء وتوزيع وبيع المحاصيل الزراعية ودعم صغار المزارعين والإشراف الفني على العملية الزراعية وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع حتى يكون الناتج النهائي للمحصول مطابقا للمواصفات التصديرية، مشيرا الى ان مجموعة شركات سيكم التي تعد رائدة في مجال الزراعة التعاقدية والمحاصيل الزراعية والدعم الفني علي العملية الزراعية، سيتيح التمويلات اللازمة لمشروعات القطاع الزراعي بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز من سهولة وكفاءة العمليات وهو ما يخلق فرص للتوسع للأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.