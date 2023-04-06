وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربى - فى تصريحات للصحفيين نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن الوكالات داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون المشاركة في الانسحاب أجرت مراجعات لاحقة للجهود المبذولة خلال الأشهر العديدة الماضية، وسيتم تسليم نسخ سرية للجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ.



وكان المسؤولون قد أشاروا، في وقت سابق، إلى أنهم سيقدمون المراجعات إلى الكونجرس بحلول منتصف أبريل.



وتأتي المراجعة في الوقت الذي تعهد فيه الجمهوريون في مجلس النواب باستخدام أغلبيتهم الجديدة للتدقيق في الانسحاب، بما في ذلك التفجير الانتحاري في مطار كابول الذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و 170 أفغانيًا.



وقال كيربي: "بينما كانت نية الرئيس الأمريكي دائمًا إنهاء تلك الحرب، لا يمكن إنكار أيضًا أن القرارات المتخذة وعدم التخطيط الذي قامت به الإدارة السابقة قد حد بشكل كبير من الخيارات المتاحة له".



وأضاف: "على الرغم من تقليص خياراته، قاد الرئيس بايدن عملية صنع قرار مدروسة وصارمة وشاملة تستجيب للحقائق على الأرض".



ويلقي الكثير من محتويات المراجعة المكونة من 12 صفحة والتي أصدرها البيت الأبيض باللوم على الإدارة السابقة لمجموعة من القضايا.