اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 03:47 م
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اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس الوادى الجديد

الخميس، 06 أبريل 2023 03:00 م
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس الوادى الجديد امتحانات - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام المالى الحالى، حيث استعدت جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لآداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى “الدور الأول” للعام الدراسى 2022- 2023، مؤكداً المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات والتغلب عليها.
 
وأكد مدير التعليم على ضرورة توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء إمتحاناتهم على الوجه الأمثل دون أى قلق أو توتر، أن السبت الموافق 6 مايو المقبل يشهد إنطلاق الإمتحانات لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الأول والثانى للمرحلة الإعدادية ومدارس التربية الخاصة الامل للصم وضعاف السمع من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى.
 
وأضاف مدير التعليم، أن المدارس المهنية استعدت لامتحانات الصف الثالث الإعدادى وصفوف النقل للفصل الواحد والصفين الأول والثانى الثانوى للتعليم الفنى، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود لانتظام سير أعمال الإمتحانات بكل دقة ومتمنيا لجميع طلاب المحافظة النجاح والتفوق.
 
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (1)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (1)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (2)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (2)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (3)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (3)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (4)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (4)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (5)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (5)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (6)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (6)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (7)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (7)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (8)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (8)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (9)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (9)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (10)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (10)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (11)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (11)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (12)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (12)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (13)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (13)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (14)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (14)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (15)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (15)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (16)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (16)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (17)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (17)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (18)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (18)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (19)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (19)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (20)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (20)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (21)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (21)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (22)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (22)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (23)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (23)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (24)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (24)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (25)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (25)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (26)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (26)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (27)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (27)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (28)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (28)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (29)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (29)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (30)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (30)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (31)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (31)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (32)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (32)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (33)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (33)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (34)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (34)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (35)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (35)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (36)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (36)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (37)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (37)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (38)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (38)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (39)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (39)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (40)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (40)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (41)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (41)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (42)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (42)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (43)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (43)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (44)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (44)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (45)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (45)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (46)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (46)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (47)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالوادى الجديد (47)
 

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