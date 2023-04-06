اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 08:54 م
أكرم القصاص
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اطمأن على أحوالهم.. الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع أهالى الأسمرات.. إنفوجراف

الخميس، 06 أبريل 2023 08:01 م
اطمأن على أحوالهم.. الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع أهالى الأسمرات.. إنفوجراف الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع أهالى الأسمرات

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تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.
 
وتفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بالاسمرات، قائلاً للمواطنين: "طمنونى على أحوالكم فى المساكن الجديدة".
 
ودار حوار بين الرئيس السيسى وأهالى الأسمرات، حيث سألهم على أحوالهم فى المساكن الجديدة، فضلا عن الأوضاع المعيشية.
 
ووجه الرئيس السيسى بتوفير كافة الإمكانيات للأسر المنتجة فى الاسمرات، وقال "هنوفر أى ماكينات أو معدات محتاجينها".
 
السيسى فى الأسمرات

 


الرئيس السيسى

الأسمرات

الإفطار

حى الأسمرات



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