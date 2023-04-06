إيطاليا تعلن عن بناء متحف مخصص للمافيا.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أعلنت إيطاليا أنه سيتم افتتاح متحف مخصص لذكرى محاربة المافيا في البلاد وسيكون له عدة مواقع، والذى سيعرض وثائق وأفلام مصورة للزائرين لمعرفة اللحظات المهمة فى تاريخ المنظمات الإجرامية وكيفية رصدها واسقاطها.

وأشارت صحيفة "بالريمو" الإيطالية إلى أن هذا المتحف سيكون الأول في أوروبا لعرض خطوات مكافحة المافيا في البلاد، مع حث الكلاب والأجيال الجديدة وبقية المجتمع في ميثاق ثقافى جديد للشرعية.

وقال عمدة بالريمو روبرتو لا جالا ، إنه كان من أول الناس التي رحبت بتلك الفكرة ، حيث إنه لن يكون متحفا للذاكرة فحسب، بل سيكون مساحة مرنة للاجتماع والتفكير في ميثاق جديد للأجيال الجديدة، بعد 30 عاما من استمرار أعمال العنف والجريمة على ايدى المافيا وتصدى السلطات الإيطالية لمعظمها، مضيفا: "نأمل ان يكون المتحف مفيدا للطلاب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيتم افتتاح فروع المتحف أولاً في باليرمو ، ثم في روما وبولزانو، في ميثاق ثقافي جديد شرعى، وهذا المشروع يتم ترويجه من قبل مؤسسة فالكون، كما سيكون "متحف الحاضر وذاكرة الكفاح ضد المافيا" أول موقع له في باليرمو في الربيع الأوروبى، في معقل سابق للمافيا الصقلية ، في القرن الثامن عشر الكلاسيكي الجديد Palazzo Jung ، والذي سيفتتح في في ذكرى اغتيال المدعي العام جيوفاني فالكون هذا العام، في 23 مايو، أوضح أليساندرو دي ليسي ، المسؤول عن القيّمة.

ظهرت مؤسسة فالكون في عام 1992 ، مع الالتزام بنشر ذاكرة وثقافة الشرعية من خلال المبادرات التي غالبًا ما ترى الفن المعاصر على أنه بطل الرواية ، مع تدخلات في فن الشارع والنحت والتركيب والأداء بمشاركة فنانين إيطاليين وعالميين.

في روما ، سيكون المتحف موجودًا بالقرب من متاحف الفاتيكان ، ضمن ممتلكات تمت مصادرتها من المافيا الرومانية ، بينما في بولزانو يمكن أن يتخذ شكل "العمل المشترك المدني" ، حيث يمكن أن يتعايش الفن والتصميم والبحث للسياسات النشطة في الدفاع عن بيئة.