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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف _ الفيوم

الخميس، 06 أبريل 2023 12:12 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف _ الفيوم اسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف ـ الفيوم قرب مدخل قرية نعيم دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف ـ الفيوم قرب مدخل قرية نعيم، بدائرة محافظة بني سويف.
 
 
دفع مرفق إسعاف بني سويف  بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
 


 

 


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