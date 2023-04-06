إصابة 3 أشخاص بينهم مُسن حالته خطيرة فى حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بشارع 23 يوليو بنطاق حى المناخ في محافظة بورسعيد، بينهم مُسن بإصابات خطيرة.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد 3 مصابين نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين أمام إحدى المولات بشارع 23 يوليو، وهم "فهمى عبد الملك فهمى أحمد" 74 سنة نزيف بالمخ وغيبوبة تامة، والحالة العامة سيئة، "عبد الله إبراهيم أحمد" 20 سنة كدمات وسحجات بالجسم، "يوسف أسامة أحمد" 16 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج. تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار بالنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث.