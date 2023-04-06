إصابة عامل وسيدة بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالمنشاه سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الجزيرة المستجدة دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج، وتم القبض على 5 من المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين بطلقات نارية تم نقلهم للمستشفى المركزى، والتي قامت بتحويلهم للمستشفى الجامعى بسوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعين الخدمات الأمنية بمكان الواقعة، والحالة الامنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مشاجرة ومصابان بناحية الجزيرة المستجدة دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنها بين " طرف أول "عمرو ر م ا 24 سنة عامل بأجر مصاباً " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني " ،وفاطمة ح ع ا 53 سنة ربة منزل مصابه " بطلق ناري أعلي الركبة اليسري "، وعبد الحق ا ع ا 39 سنة تاجر مواشي.

وبين " طرف ثان "أبو الحسن م ح 19 سنة عامل بأجر، وأحمد خ د ا 17 سنة عامل بأجر والطرفان يقيمان بذات الناحية ، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آليه، وبسؤال الطرف الأول أتهم الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما، مما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.