إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب شخصان، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة، بمركز فرشوط شمالى محافظة قنا، وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بقنا يفيد وقوع انقلاب سيارة، بمركز فرشوط، تبين إصابة محمود تركى أبوزيد، يبلغ من العمر 28 عامًا، وأبوزيد ذكى أبو زيد، إثر انقلاب سيارة بطريق العركى فرشوط

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرش المركزى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.

وكانت لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، متأثرة بتناولها صبغة شعر، بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع ربة منزل بعد تناولها صبغة شعر لرفضها العودة إلى منزل زوجها، وتبين مصرع "أسماء.ك" 31 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة.