اليوم السابع
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إشارة مرور..تعرف على حالات يحظر فيها استخدام أجهزة التنبيه الصوتية للسيارات

الخميس، 06 أبريل 2023 07:00 م
إشارة مرور..تعرف على حالات يحظر فيها استخدام أجهزة التنبيه الصوتية للسيارات كلاكس
كتب عبد الرحمن سيد

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حدد قانون المرور الحالى مجموعة من التحذيرات أثناء استخدام آلات التنبيه داخل السيارات، حيث يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق

ويحظر بصفة خاصة إستعمالها فى الحالات الآتية

-بالقرب من المستشفيات أو المدارس

-فى المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا

-أثناء وقوف المركبة

-فى الأوقات والجهات التى يحددها قسم المرور المختص

ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إقلاق راحة السكان .

 


إدارة المرور

استخدام الالات التنبيه

اخبار عاجلة

راحة السكان



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