إزدهار الحركة السياحية بأسوان وجولات الكورنيش تجذب الزوار من كل الجنسيات.. صور

أسوان - صلاح المسن

الطفرة التي شهدها قطاع السياحة بمصر في أعداد الزوار تعد بمثابة حصاد لعمل وجهد كبير من الدولة، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة مزيدا من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وازدهار الحركة السياحة يؤكد علي أن هناك تركيز وطفرة كبيرة من الدولة المصرية على المناطق الأثرية، وأننا نجنى ثمار تطوير البنية الأساسية والمشروعات السياحية والافتتاحات الأثرية التى تمت خلال الفترة الماضية والجهود التى تبذلها الدولة من ناحية السياحة والترويج للمناطق والمواقع الأثرية وتسهيل حركة الطيران، وكل ذلك له تأثير مباشر على ازدهار الحركة السياحية فى مصر.

وتشهد أسوان رواجا سياحيا خلال الموسم السياحى الحالي وهى الفترة التى تجذب آلاف السائحين سنويا الي أسوان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية والسياحة البيئية والتراثية لمحافظة أسوان، وهناك العديد من المزارات السياحية التى يحرص السائحون من شتى دول العالم على زيارتها، مثل معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وإدفو وكوم أمبو بجانب المسلة الناقصة ومتحف النوبة وسياحة القرى النوبية والرحلات النيلية والحديقة النباتية النادرة.

ويستمر التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة أسوان ، حيث أنعشت الأفواج السياحية المناطق الأثرية والأسواق بمدينة أسوان، مما أحدث حالة من الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة، وتتوافد رحلات طيران وفنادق عائمة ، علي متنها مجموعات من السياح لزيارة أسوان للتعرف على الآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة ذات الشهرة العالمية وزيارة المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة أسوان ورؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية.

وتحرص الدولة المصرية على تقديم منتج سياحي جيد، كما ساهمت العروض الترويجية في رواج سياحي كبير خلال الموسم الشتوي الحالي.

"اليوم السابع" أجري تقرير من مدينة أسوان، التي تشهد إزدهار ملحوظ للحركة السياحية الوافدة من كافة أنحاء العالم، وتتوجه الفنادق العائمة الي مدينة أسوان، ويتم إستقبال الأفواج بالمراسى السياحية بكورنيش النيل، بينما تقوم الأجهزة المعنية باستقبال الأفواج السياحية وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقف الفنادق العائمة بمدينة أسوان خلال رحلة إبحار الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان ويتم استقبال الأفواج بكل حفاوة وترحيب بهم.

وتمتلك أسوان مقومات سياحية رائعة بالإضافة إلى الأجواء الشتوية الدافئة، كما تتفرّد أسوان بالعديد من الأنماط السياحية التي قد لا يراها السائح في مقصد سياحي آخر.

فيما تحرص مجموعات سياحية علي القيام بجولة حرة بمدينة أسوان، وتتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة فى أسوان و للتأكيد على حبهم لمصر فى الموسم السياحى الشتوى داخل بلاد الأمن والأمان.

ويشهد نهر النيل زيادة فى حركة البواخر السياحية واللنشات النيلية والمراكب الشراعية بعد استقلال السائحين والرحلات الداخلية لهذا النوع من السياحة الترفيهية فى نهر النيل للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة..

ويفضل عدد من السائحين رحلات "النايل كروز" أو البواخر السياحية التى تتحرك من أسوان إلى الأقصر والعكس وسط برنامج سياحى وترفيهى وثقافى مميز يمكن خلاله زيارة المعالم الأثرية والسياحة المتوافرة بين المدينتين أقصى صعيد مصر..

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان بدورها بمتابعة تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافي الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى ، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الإلتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها ، وأيضاً إلتزام صاحبها بقواعد السير والوقوف ، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، وبتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والإستندات أولاً بأول.

من ناحية أخري كانت قد ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف وزارة السياحة والآثار، من خلال أحد محاورها، زيادة الطاقة الفندقية بها وتنويع أنماطها بهدف تعظيم تنافسية المقصد السياحي المصري وضمان استدامة المنتج السياحي، فقد تم الانتهاء من استصدار التراخيص السياحية لثلاث ذهبيات نيلية، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات الخاصة التي وضعتها الوزارة لترخيص هذا النمط السياحي للإقامة تحت إشرافها وبموجب قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والتي وافق مجلس الوزراء على مشروع إصدارها في فبراير الماضي.

ومن جانبها، أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة باعتبارها رقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة السياحية المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر ودورها في وضع الضوابط المنظمة لعمل هذه الأنشطة بما يكفل رفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين وبالتالي تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى أن منتج " الذهبيات النيلية" من أنماط الإقامة التي تجذب شريحة خاصة من السائحين الأكثر إنفاقاً ويتمتعون بطبيعة خاصة بما يتيح لهم الاستمتاع بنهر النيل والحصول على تجربة سياحية متميزة في إطار زيارتهم للمعابد والمواقع الأثرية في المدن التي تمتد بطول محافظتي الأقصر وأسوان.

وأضاف محمد عامر أنه جارى حالياً العمل على استصدار تراخيص لعدد خمس ذهبيات أخرى، بالإضافة إلى قيام لجان من الوزارة بمراجعة كافة الذهبيات التي تعمل بين الأقصر وأسوان والتأكد من الخدمات المقدمة بها ومدى توافقها والتزامها بالضوابط ليتم منحها التراخيص خلال الفترة القادمة.



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (1)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (2)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (3)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (4)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (6)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (7)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (8)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (9)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (10)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (11)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (12)



إزدهار الحركة السياحية بأسوان (13)