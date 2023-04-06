"إزاى تحافظ على فلوسك من النصب؟".. 6 خطوات لازم تعملها عشان شقى عمرك ميروحش

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب الإلكترونى بتعدد الأشكال والمحتالين، ليقع الضحايا فريسة لهؤلاء المتهمين، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى ستقع عليه من قبل القضاء، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف تحمى نفسك من النصب الإلكتروني.

-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.

-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها فى مصر.

-عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.

- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامى الخاص بشكل موثق.

- عدم دفع أى مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.

- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التى يحاول المحتاجين إغراءك بها.