أون لاين.. كيفية استخراج تصاريح العمل من منزلك فى رمضان

كتب محمود عبد الراضي

خدمات جديدة تطلقها الداخلية يوما تلو الآخر بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان، حتى لا يتكبد الصائمون عناء الذهاب لبعض المواقع الشرطية الخدمية، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ومن بين هذه الخدمات الجديدة، إتاحة استخراج تصاريح العمل أون لاين، في خطوات سهلة وبسيطة، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) وتسجيل البيانات والحصول على تصريح العمل الكترونيا.

تأتي هذه التحركات استكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر، وما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمي.