ذكرت الإدارة العسكرية فى منطقة "سومى" الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت تجمعاتها السكنية 17 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الإدارة العسكرية -وفق لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس-"سجلنا 229 ضربة، منها كانت بالصواريخ وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وقذائف الهاون والمدفعية" مشيرة إلى أن القصف الروسي؛ أسفر عن أضرار في المنازل ومباني تجارية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفى سياق متصل نفذ سلاح الجو الأوكراني 17 غارة على مواقع روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية دمرت مروحية روسية من طراز Ka-52 وطائرتين من طراز أورلان وسوبركام بدون طيار، فيما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية نقطتي سيطرة للقوات الروسية.
وأضافت هيئة الأركان، أنه تم استهداف ثلاثة مستودعات روسية للذخيرة وثلاثة مواقع لأنظمة الدفاع المضادة للطائرات وأربع محطات حرب إلكترونية.
وأوضحت أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية على هجمات في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، مضيفة أن القوات الروسية نفذت ثلاث ضربات صاروخية و29 ضربة جوية، وأطلقت أيضا 51 صاروخا من أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.
ولا يزال من المحتمل تنفيذ المزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضي أوكرانيا.
وتواصل روسيا استخدام المجال الجوي البيلاروسي والبنية التحتية العسكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة