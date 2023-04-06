وأضافت الإدارة العسكرية -وفق لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس-"سجلنا 229 ضربة، منها كانت بالصواريخ وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وقذائف الهاون والمدفعية" مشيرة إلى أن القصف الروسي؛ أسفر عن أضرار في المنازل ومباني تجارية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.